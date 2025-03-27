Неизвестно, будет ли вся серия поддерживать запись видео в 8K, или только модели Pro смогут это делать

Согласно свежей информации, просочившейся в сеть, смартфоны серии iPhone 17 смогут записывать видео в формате 8K. Однако пока неизвестно, будет ли эта функция доступна на всех моделях или только на версиях Pro и Pro Max.

Серии iPhone 17 и даже iPhone 18 уже некоторое время обсуждаются в новостях, и в последние недели появилось несколько утечек и слухов, намекающих на то, чего стоит ожидать от следующего поколения смартфонов от Apple. Последняя утечка касается более скорого релиза — серии iPhone 17, и предполагает, что эти устройства будут поддерживать видеосъемку в 8K. Утечка не содержит дополнительных деталей, но подтверждает предыдущие заявления о такой возможности.

Инсайдер под ником Fixed Focus Digital сообщил в китайской социальной сети, что будущая серия iPhone 17 получит поддержку записи видео в формате 8K через камеры, расположенные на задней панели. Остается неясным, сможет ли вся серия записывать видео в 8K или только модели Pro.

Ожидается, что новые модели Pro получат существенное обновление камер: телеобъектив перейдет с 12 мегапикселей в iPhone 16 Pro и Pro Max до 48 мегапикселей в iPhone 17 Pro/Pro Max. Хотя это пока только слух, он подтверждает информацию о том, что новые iPhone получат значительные улучшения камер, как фронтальной, так и задней.

Кроме того, поскольку для съемки в 8K требуется более 33 мегапикселей, iPhone 16 Pro и Pro Max теоретически тоже могут это делать, по крайней мере, через основную и сверхширокоугольную камеры. Процессор A18 также обладает достаточной мощностью для обработки записей в 8K. Ограничением может стать телеобъектив с его 12 мегапикселями, из-за чего пользователи iPhone 16 Pro/Pro Max не смогут плавно переключаться между объективами во время записи в 8K. Если же iPhone 17 Pro/Pro Max получат 48-мегапиксельные телеобъективы, ничто не должно помешать этим телефонам записывать видео в формате 8K.

Важно отметить, что это пока лишь слухи и догадки, и компания Apple не предоставляла никакой официальной информации о своих будущих телефонах.