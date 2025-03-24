S25 Edge оснастят экраном с разрешением 2K, которое ставит его в один ряд с S25 Plus и превосходит разрешение базового S25

В новостях не утихают слухи о готовящемся к выходу Galaxy S25 Edge от Samsung. Недавно его заметили на Geekbench, а отдельные источники намекнули на ориентировочные сроки его появления. Теперь же известный инсайдер Ice Universe поделился новыми сведениями о его дисплее и материалах корпуса.

По информации от инсайдера, S25 Edge получит экран с разрешением 2K, что ставит его в один ряд с S25 Plus и выше, чем у стандартного S25. Однако, более высокое разрешение экрана может негативно сказаться на времени автономной работы. S25 Edge позиционируется как тонкий смартфон с аккумулятором, который, по слухам, даже меньше, чем у базовой модели S25. Таким образом, экран с повышенным разрешением создаст дополнительную нагрузку на батарею. Возможно, Samsung стоило бы рассмотреть вариант с уменьшением разрешения, чтобы сбалансировать энергопотребление.

С другой стороны, Samsung может впервые применить титановые рамки не только в моделях Ultra. По данным Ice Universe, S25 Edge получит рамку из титанового сплава, что, если подтвердится, сделает его первым телефоном S-серии, за исключением Ultra, с таким материалом корпуса. Ранее сообщалось, что устройство будет доступно в цветах Titanium Icyblue, Titanium Silver и Titanium Jetblack.

Разумеется, премиальные материалы предполагают и соответствующую цену. По предварительным данным, базовая версия S25 Edge с 256 ГБ памяти может стоить от 1200 до 1300 евро, а вариант на 512 ГБ – до 1400 евро. Это немалая цена за телефон, которому, возможно, придется жертвовать временем работы от аккумулятора.

Впрочем, за эту стоимость остальное оснащение выглядит вполне флагманским. Ожидается процессор Snapdragon 8 Elite, оперативная память LPDDR5X и накопитель UFS 4.0 в сочетании с основной камерой на 200 МП. Скорость зарядки останется на привычном уровне: 25 Вт по проводу и 15 Вт беспроводным способом. Также в комплекте будут стереодинамики и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.