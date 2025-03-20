Монитор предлагает такие функции, как динамический прицел и технологию снижения размытости MBR+

AOC представила в Китае AGON Pro AG246FK6, игровой монитор с 24,1-дюймовой Fast TN-матрицей, разработанной специально для киберспортивных соревнований. Главной особенностью этого монитора является частота обновления в 600 Гц, в сочетании со временем отклика MPRT 0,3 мс и GtG 0,5 мс.

AG246FK6 поддерживает разрешение 1920 x 1080 пикселей через порты HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4 (с DSC), обеспечивая максимальную частоту 600 Гц для игр. Технология Adaptive-Sync (FreeSync) устраняет разрывы изображения, а сертификация VESA DisplayHDR 400 гарантирует пиковую яркость до 500 кд/м² и улучшенную контрастность (динамическую 80M:1). Точность цветопередачи составляет ΔE<2 (заводская калибровка), с охватом 99% цветовой гаммы sRGB и 90% DCI-P3.

Монитор оснащен функциями, такими как динамический прицел, управление затемнением для лучшей видимости в темных областях и технология уменьшения размытости MBR+. Конструкция монитора с узкими рамками толщиной 1,5 мм максимизирует площадь экрана, а асимметричная подставка, отмеченная наградой Red Dot Design Award, оснащена RGB-подсветкой с 14 эффектами и более чем 100 000 вариантов цветов. Также предусмотрены технологии Flicker-free и режимы пониженного синего света, чтобы снизить нагрузку на глаза во время длительных игровых сессий.

Подставка монитора позволяет регулировать высоту в диапазоне 130 мм, поворачивать экран на -90°–90°, наклонять его на -5°–23° и вращать на -30°–30°, а также оснащена быстросъемным креплением VESA. Монитор также включает в себя четыре порта USB 3.2 Gen1, один из которых поддерживает быструю зарядку, и выдвижной держатель для наушников. Кроме того, монитор имеет режимы PIP (картинка в картинке) и PBP (картинка рядом с картинкой), которые позволяют выполнять многозадачность с использованием нескольких источников сигнала.