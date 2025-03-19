Часы Core 2 Duo представляют собой более доступную модель, разработанную на основе Pebble 2, которые были выпущены в 2016 году

Операционная система PebbleOS переживает возрождение, благодаря компании Core Devices, основанной бывшим главой Pebble Эриком Мигиковски. Core 2 Duo – одна из двух новых моделей умных часов, работающих на базе этой ОС. Вдохновленные Pebble 2, эти смарт-часы получили ряд важных улучшений, в том числе время автономной работы, достигающее 30 дней.

Спустя два месяца после того, как Google открыла исходный код PebbleOS, представлены первые часы, использующие эту операционную систему, ранее стоявшую у руля популярных, но ныне снятых с производства, умных часов Pebble. Модели Core 2 Duo и Core Time 2 разработаны компанией Core Devices, новым проектом Эрика Мигиковски, который руководил Pebble до ее приобретения компанией Fitbit.

Следует подчеркнуть, что это не часы под брендом Pebble, права на который, скорее всего, все еще принадлежат Google. Тем не менее предполагается, что многие будут продолжать ассоциировать их с Pebbleъ.

Core 2 Duo – более доступная по цене модель, созданная на основе Pebble 2, выпущенных в 2016 году. Они оснащены 1,26-дюймовым (144 x 168) монохромным дисплеем ePaper, заключенным в поликарбонатный корпус с пластиковыми кнопками по бокам. Часы имеют 22-миллиметровые ремешки, но материал ремешка не уточняется.

Как и Pebble 2, они будут отслеживать шаги и фазы сна. Кроме того, сохранится совместимость с тысячами доступных приложений и циферблатов Pebble. В качестве улучшений Core 2 Duo получили динамик, чип Nordic nRF52840 Bluetooth LE, линейный резонансный привод, который обещает более мощную, но тихую вибрацию, барометр и электронный компас.

Core 2 Duo будут доступны в черном и белом цветах по цене 149 долларов США. Предзаказ уже открыт, а поставки начнутся в июле.