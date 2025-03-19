Чтобы гарантировать максимальную прочность, компания Oppo оснастила свои телефоны "бронированным корпусом 360°" и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2

Через несколько дней, в этот четверг, компания Oppo представит новую серию F29. На официальном сайте Oppo уже обнародованы ключевые характеристики моделей F29 и F29 Pro. Недавно появилась дополнительная информация об этих устройствах.

Oppo F29 получит процессор Snapdragon 6 Gen 1, а в F29 Pro будет установлен Dimensity 7300 Energy. Оба чипсета поддерживают сети 5G и работают в тандеме с антенной Hunter, которая, по заявлению компании, обеспечивает на 300% более мощный сигнал в сравнении со стандартными антеннами. Эта антенна охватывает практически всю поверхность телефона (85%), занимая площадь около 200 мм и поддерживая 4x4 MIMO для диапазонов B40, B3 и B39.

Для обеспечения максимальной прочности, Oppo оснастила телефоны "бронированным корпусом 360°" и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2 с изогнутыми краями со всех сторон.

Тесты на прочность показали, что F29 выдерживает погружение в 18 различных жидкостей, в отличие от стандартных тестов IP, проводящихся только в пресной воде. Телефоны соответствуют стандарту IP69.

Oppo F29 Pro получит аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой зарядки 80 Вт, в то время как базовая модель оснащена более емким аккумулятором на 6500 мАч, но с более медленной зарядкой 45 Вт.