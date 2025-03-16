По утверждениям компании Haier, полный цикл стирки новой стиральной машины азанимает всего 22 минуты.

Компания Haier выпустила инновационную разработку – стиральную машину Leader Three-Tub Washing Machine (XQGL125-MBLDE697WU1), позиционируемую как "первая в мире ленивая стиральная машина".

Главная особенность этой модели – уникальная трехсекционная конструкция, позволяющая стирать разные типы вещей в одно время. Основной отсек предназначен для стандартной загрузки белья, а два дополнительных мини-барабана идеально подходят для стирки носков, нижнего белья и других небольших предметов одежды. По заявлениям Haier, полный цикл стирки занимает всего 22 минуты, что значительно экономит время по сравнению с обычными стиральными машинами.

Размеры малых барабанов составляют 216 мм в диаметре, вместимость – до 1 кг белья. Габариты основного барабана не уточняются, но известно, что вся конструкция разработана с акцентом на максимальную эффективность и компактность. Габариты машины: 600 мм в ширину, 570 мм в глубину и 1070 мм в высоту, что позволяет разместить ее даже в небольших прачечных. Для подключения требуется только одна розетка и подвод воды.

Технология динамической балансировки с использованием искусственного интеллекта минимизирует вибрации и шум, а максимальная скорость отжима в 1400 об/мин способствует более быстрой сушке белья.

Для тех, кто не любит накапливать полупустые загрузки, предусмотрена функция "нажми и стирай", позволяющая быстро постирать небольшое количество вещей в одном из верхних отсеков, не запуская полную стирку. Система из 12 каналов циркуляции воды предотвращает смешивание моющих средств и возможное перекрестное загрязнение.

Устройство потребляет 1850 Вт электроэнергии и имеет класс энергоэффективности уровня 1. Уровень шума достаточно низкий: всего 48 дБ во время стирки и 66 дБ при отжиме.