В рамках данного партнерства компания Nvidia планирует интегрировать свою платформу ИИ, использующую процессоры Grace CPU и GPU, с виртуальной сетью компании Samsung

Компания Samsung сообщила о начале сотрудничества с Nvidia, направленного на развитие технологий AI-RAN (использование искусственного интеллекта в сетях радиодоступа). Основная задача сотрудничества – увеличить эффективность и производительность сотовых сетей посредством применения вычислительных платформ Nvidia в сочетании с решениями виртуализации Samsung для оптимизации мобильных сетей.

Сети RAN, по сути, представляют собой сети доступа, используемые мобильными телефонами для связи, причем 5G является одним из примеров. В рамках этого партнерства Nvidia будет интегрировать свою платформу искусственного интеллекта, основанную на процессорах Grace CPU и GPU, с виртуальной сетью Samsung, чтобы предложить различные архитектурные решения для сельских, пригородных и густонаселенных городских районов.

Джун Мун, исполнительный вице-президент и руководитель отдела исследований и разработок сетевого бизнеса Samsung Electronics, подчеркнул значимость этого партнерства: "В эпоху, когда ИИ кардинально меняет телекоммуникационную отрасль, Samsung помогает операторам создавать оптимальную сетевую архитектуру и условия для развития ИИ, опираясь на нашу проверенную и функциональную vRAN с поддержкой ИИ".

Ронни Васишта, старший вице-президент по телекоммуникациям в NVIDIA, отметил: "AI-RAN – это ключевая технология, открывающая возможности для радикальных улучшений в использовании сети, эффективности и производительности, а также способствующая внедрению новых сервисов на базе ИИ".



