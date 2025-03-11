Компания Meizu с автопроизводителем Geely Automobile совместно реализуют автомобили и смартфоны уже во многих регионах

Первоначально компания Meizu занималась производством смартфонов, однако впоследствии сменила направление деятельности, переориентировавшись на электромобили. Теперь же, подразделение, занимавшееся смартфонами, перешло к новому владельцу – Dreamsmart Group.

Представители GSMArena пообщались с Гу Бинбином, генеральным директором группы и руководителем международных операций. Он отметил, что за первый год после возвращения на международный рынок Meizu успешно вышла на 30 различных рынков. Dreamsmart вложила значительные средства в проектирование, изготовление и распространение смартфонов. В планах – дальнейшее расширение Meizu в страны Юго-Восточной Азии, а затем в Центральную и Восточную Европу, а также Латинскую Америку.

Руководитель выразил уверенность в выгоде партнерства с автопроизводителем Geely, учитывая, что автомобили и смартфоны компании уже реализуются совместно подразделениями в ряде регионов. На начальном этапе смартфоны будут доступны для заказа онлайн в тех регионах, где компания имеет свои представительства, но в то же время активно заключаются соглашения с традиционными розничными продавцами других регионов.