Будущие телефоны будут оснащены металлическими рамками, созданными с применением технологии 3D-печати.

Xiaomi недавно представила серию Xiaomi 15 на международном рынке, сделав доступными стандартную и Ultra-модели. Однако, как и в предыдущем поколении, версия 15 Pro останется эксклюзивной для Китая. Тем не менее сразу после выхода флагманов Xiaomi на базе Snapdragon 8 Elite на мировой рынок, стали известны первые детали о новой серии устройств.

Эта информация предоставлена инсайдером Digital Chat Station, который утверждает, что будущие флагманские устройства на базе Snapdragon 8 Elite Gen 2 будут оснащены плоскими дисплеями с закругленными углами. Это станет значительным изменением, поскольку текущее поколение телефонов имеет экраны с небольшим изгибом.

Относительно дисплеев семейства Xiaomi 16, DCS сообщает о планах компании по интеграции технологии LIPO. Это инновационная технология дисплеев, направленная на оптимизацию размещения чипов управления экраном, это позволит уменьшить ширину рамок.

Таким образом, если информация подтвердится, серия Xiaomi 16 с технологией LIPO может обладать увеличенным соотношением площади дисплея к корпусу и более тонкими рамками. Инсайдер также делится информацией о том, что будущие телефоны на базе Snapdragon 8 Elite Gen 2 будут иметь металлические рамки, изготовленные с использованием 3D-печати. Это может снизить вес смартфонов и сделать их несколько прочнее, чем устройства текущего поколения.

DCS также предполагает, что компания может добавить дополнительную кнопку на корпус. Это означает, что телефоны серии Xiaomi 16 могут получить аналог кнопки действия, как у Apple. Инсайдер отмечает, что в случае интеграции этой кнопки, емкость аккумулятора может быть уменьшена.

В частности, уменьшение объема батареи может составить до 100 мАч по сравнению с ожидаемым значением. Однако инсайдер утверждает, что все телефоны серии Xiaomi 16 по-прежнему будут оснащаться батареями емкостью 7000 мАч или больше.