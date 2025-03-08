В интервью Анника Бизон вице-президент по продукту заявила, что дизайн телефона не будет ухудшать его долговечность.

Ожидается, что Samsung Galaxy S25 Edge будет представлен в следующем месяце, однако уже сейчас циркулируют слухи о его габаритах, весе, цене и размерах экрана, включая информацию о его предполагаемой толщине. В частности, учитывая слухи о толщине корпуса в 5,84 мм, возникает вопрос о прочности устройства.

Однако, по словам Анники Бизон, вице-президента по продукту и маркетингу Samsung Mobile Experience (MX) в Великобритании, данное обстоятельство не станет проблемой. В интервью TechRadar она заявила, что дизайн телефона не будет ухудшать его долговечность, хотя и не предоставила конкретных деталей.

Судя по всему, она намекает на то, что телефон привнесет что-то новое в плане прочности. Ходят слухи, что S25 Edge будет оснащен керамической задней панелью. Керамика обладает большей прочностью, чем стекло и в сочетании с металлической рамкой это может гарантировать, что S25 Edge успешно пройдет традиционные "испытания на прочность".

Если это действительно так, то это может объяснить, почему Samsung до сих пор не позволяет никому подержать S25 Edge в руках, несмотря на демонстрацию устройства на мероприятии Unpacked в январе и на MWC в начале марта. Вероятно, это связано с тем, что керамика на ощупь может отличаться от стекла и подобные отзывы могут испортить сюрприз.