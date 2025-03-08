Turbo 4 Pro также обещает стать лидером по времени автономной работы: емкость аккумулятора смартфона может достигать 7500 мАч.

Ожидается, что следующим крупным релизом Redmi в мире Android станет Pro-версия Turbo 4, которая, судя по последним данным, превзойдет базовую модель по ключевым характеристикам, включая емкость аккумулятора. По слухам, Turbo 4 Pro станет первым устройством Xiaomi 2025 года, предлагающим ряд востребованных улучшений в производительности.

Redmi Turbo 4, оснащенный процессором Dimensity 8400 от MediaTek, уже успел привлечь внимание в сегменте среднебюджетных Android-смартфонов.

Предполагается, что Pro-версия произведет аналогичный эффект, став первым в мире смартфоном на базе Snapdragon 8s Elite, особенно если, как утверждают инсайдеры, он будет представлен в апреле 2025 года.

Это устройство нацелено на "молодую" аудиторию, предлагая современный дизайн и улучшенные характеристики. Turbo 4 Pro также обещает стать лидером по времени автономной работы, возможно, с аккумулятором емкостью до 7500 мАч, в отличие от 6000 мАч у стандартной версии.

Если слухи о скором выходе подтвердятся, он может составить серьезную конкуренцию Realme Neo 7. Предполагается, что телефон будет оснащен увеличенным 6,8-дюймовым экраном.

Turbo 4 Pro, как ожидается, станет частью линейки компании 2025 года, в которую, по слухам, также войдет Redmi K80 Ultra, который, вероятно, выйдет раньше ожидаемого, а затем появятся и преемники серии K90.