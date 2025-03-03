Как и их предшественники, новые модели Lenovo Yoga выделяются легким весом.

На выставке MWC 2025 компания Lenovo представила последние модели ноутбуков Yoga 7 2-в-1, разработанные для творческих профессионалов. Новые устройства, представленные в 14- и 16-дюймовых вариантах, отличаются универсальным трансформируемым дизайном и современными техническими характеристиками, что делает их идеальным выбором для художников, дизайнеров и пользователей, работающих в режиме многозадачности.

16-дюймовый Yoga 7 2-в-1 работает на базе процессоров AMD Ryzen AI серии 300, которые оснащены нейронным процессором (NPU) с производительностью 50 TOPS. Технология AI Core от Lenovo дополнительно оптимизирует производительность и обеспечивает эффективное управление питанием в различных сценариях использования. Обе модели оснащены оперативной памятью LPDDR5X объемом до 32 ГБ и твердотельным накопителем PCIe Gen 4 емкостью 1 ТБ.

Одной из ключевых особенностей серии Yoga 7 2-в-1 является сенсорный OLED-дисплей PureSight с разрешением 2,8K, доступный в обеих моделях. Дисплей с пиковой яркостью 1100 нит, частотой обновления 120 Гц и поддержкой 100% цветовых охватов sRGB, P3 и Adobe RGB обеспечивает яркое и точное отображение цветов. Как и предыдущие модели Lenovo Yoga, новинки отличаются небольшим весом.

16-дюймовая модель весит всего 1,79 кг и имеет толщину 15,85 мм, что обеспечивает ее высокую портативность. Обе модели оснащены фирменным шарниром «Yoga» на 360 градусов, который позволяет использовать устройство в различных режимах: ноутбука, планшета или "палатки".

Среди возможностей подключения можно отметить поддержку Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, порты USB-C и HDMI 2.1, устройство для чтения карт памяти microSD. Аккумулятор емкостью 70 Вт·ч обеспечивает продолжительную работу в течение всего дня.

Компания Lenovo отметила, что новые ноутбуки Yoga будут предлагаться по конкурентоспособной цене, однако точная стоимость пока не объявлена.