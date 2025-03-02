Толщина корпуса Samsung Galaxy Tab S10 FE+ составит всего 6 мм, а размеры передней панели 194,7 x 300,5 мм

Компания Samsung занимается разработкой преемника для Tab S9 FE+ оснащенного новым чипом Exynos 1580 среднего уровня и 12 ГБ оперативной памяти. Однако, согласно последней информации, "S10 FE+" претерпел некоторые изменения по сравнению с предшественником.

Блог SammyGuru, посвященный продукции Samsung, представил рендеры, основанные на последних утечках о "Tab S10 FE+". Изображения демонстрируют планшет, визуально очень похожий на S9 FE+, за исключением конфигурации задней камеры. В отличие от предшественника с двойной камерой, новая модель, по-видимому, возвращается к одинарной камере, как и базовая версия S9 FE.

Согласно утечке, "Tab S10 FE+" также лишен магнитного держателя на корпусе, что вызывает вопросы о поддержке стилуса, хотя это может оказаться не столь существенным.

Отсутствие второй камеры на новых рендерах особенно примечательно. С другой стороны, дисплей Tab S10 FE+ с диагональю около 13,1 дюйма, как утверждается, имеет приемлемую ширину рамок и, что важно, не имеет выреза, как у Tab S10 Ultra.

OnLeaks и SammyGuru также сообщают, что плоские грани S10 FE+ будут иметь толщину всего 6 мм, а размеры передней панели составят 194,7 x 300,5 мм. Устройство может быть оснащено двумя динамиками и поставляться с One UI 7. Предполагается, что Galaxy Tab S10 FE+ будет доступен в светло-зеленом цвете, помимо стандартного серого.