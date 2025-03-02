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10test
Aaeon представила новый мини-ПК UP Squared 7100 Edge для профессионального использования
Мини-ПК представлен в двух версиях на базе процессоров Intel N100 или Intel N97.

Aaeon – компания с широким спектром деятельности, специализирующаяся на производстве одноплатных компьютеров и мини-ПК представила модель Up Squared 7100 Edge. Up Squared 7100 Edge – новый мини-ПК, предлагаемый с двумя различными вариантами процессоров, и всегда включает специализированные возможности подключения, востребованные в индустриальных условиях.

В частности, этот мини-ПК функционирует на базе процессоров Intel N100 или Intel N97. Высокая производительность обычно не является критическим фактором, когда компьютер используется для управления внешними устройствами или оборудованием. Для подключения к промышленным машинам предусмотрены два порта RS232/422/485. Для стандартных задач предусмотрены три порта USB 3.2 Gen 2 Type-A, а дополнительные порты USB можно добавить через специальный разъем.

Подключение мониторов осуществляется через HDMI 2.0b и DisplayPort 1.2, также имеется 3,5-мм разъем для подключения наушников или колонок и два порта Gigabit Ethernet. Up Squared 7100 Edge оснащен 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и накопителем eMMC объемом до 128 ГБ. Для расширения хранилища предусмотрены два слота M.2 форматов 2230 и 2280. Питание мини-ПК осуществляется через разъем постоянного тока 12 В. 

#intel n100 #aaeon #intel n97 #up squared 7100 edge
Источник: notebookcheck.net
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