В планшете "Pad 3 Pro" может быть представлена более усовершенствованная технология SuperVOOC с мощностью 100 Вт.

Предполагается, что в апреле 2025 года Oppo представит Pad 4 Pro, свой новейший флагманский планшет, предназначенный для китайского рынка. Впоследствии, устройство может появиться и на международной арене, возможно, под брендом OnePlus.

В таком случае, компания может выбрать название Pad 3, что станет логичным продолжением текущей флагманской линейки. Ожидается, что процессор Snapdragon 8 Elite станет прямым улучшением по сравнению с 8 Gen 3 в OnePlus Pad 2.

Pad 2 поддерживает зарядку SuperVOOC мощностью 67 Вт, что, в целом, является достаточно быстрым показателем для планшета. Однако, в "Pad 3 Pro" возможно появление более продвинутой технологии SuperVOOC мощностью 100 Вт.

По слухам, эта технология будет питать аккумулятор, емкость которого превысит 10 000 мАч, в то время как емкость аккумулятора Pad 2 составляет 9 510 мАч. "Pad 3 Pro", вероятно, также будет представлен в версии на базе MediaTek Dimensity 9400 или 9400+.

Один из премиальных планшетов может получить OLED-дисплей, в то время как другой, возможно, будет оснащен ЖК-экраном. Оба планшета, по всей видимости, будут оснащены боковыми сканерами отпечатков пальцев.