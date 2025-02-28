Устройство предназначено для профессионалов, работающих в различных областях.

Компания Sonim представила свою новейшую разработку – первый в мире телефон со встроенной тепловизионной камерой. Это устройство ориентировано на специалистов, работающих в различных сферах, включая обслуживание жилья, инспекции, ремонт автомобилей и другие подобные отрасли.

В основе Sonim XP Pro Thermal лежит модель XP Pro, выпущенная несколько месяцев назад. Он оснащен тем же процессором Snapdragon 7 Gen 3, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, с возможностью расширения через слот microSD. Устройство также имеет 6,58-дюймовый дисплей FHD+, защищенный стеклом Gorilla Glass Victus 2, и аккумулятор емкостью 5000 мАч. Важно отметить, что он работает под управлением операционной системы Android 14.

Главной особенностью данной модели является тепловизионная камера FLIR Lepton 3.5. Она функционирует в связке с приложением Sonim IRIS, разработанным на базе MyFLIR Pro и полностью совместимым с FLIR Thermal Studio.

Тепловизионная камера позволяет специалистам выявлять проблемы в электрических сетях (например, перегруженные цепи или неисправные трансформаторы), оценивать теплоизоляцию зданий, обнаруживать скрытые утечки и многое другое. Sonim видит применение XP Pro Thermal в таких областях, как техническое обслуживание электрооборудования, системы отопления, вентиляции и кондиционирования, сантехника, инспекции и безопасность, энергетика и коммунальные услуги, автомобилестроение, строительство и ремонт, сельское хозяйство, борьба с вредителями и службы экстренного реагирования.

Телефон разработан в соответствии со стандартами защиты Sonim Rugged Performance Standards и прошел испытания на устойчивость к воде, пыли, ударам и экстремальным температурам (в настоящее время проводятся сторонние испытания на соответствие стандартам MIL-STD-810H, IP68 и IPX9K).

Предварительные заказы на Sonim XP Pro Thermal начнутся в ближайшее время, однако стоит запастись терпением – устройство поступит в продажу в Европе и Южной Африке во втором квартале этого года (апрель-июнь), а затем и в других регионах. Информация о цене пока не разглашается.