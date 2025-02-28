Компания Realme официально объявила о своих планах представить флагманский смартфон Ultra на выставке MWC 2025

Предстоящая технологическая выставка MWC (Mobile World Congress) 2025, начинающаяся 3 марта, станет местом презентации компании Realme. Ожидается, что в рамках мероприятия будет представлена линейка Realme 14 Pro, а также новый флагманский смартфон Ultra. Недавно опубликованные компанией тизеры приоткрыли завесу тайны над характеристиками грядущего устройства.

Realme официально заявила о планах продемонстрировать на MWC 2025 флагманский смартфон Ultra, оснащенный возможностями, сопоставимыми с зеркальными фотокамерами. Опубликованное изображение подтверждает наличие в устройстве специальной 1-дюймовой камеры Sony, по всей видимости, оснащенной датчиком камеры LYT-900.

На другом снимке показано, что телефон Realme Ultra будет обладать съемным объективом с 10-кратным оптическим увеличением. Этот объектив предоставит диапазон фокусных расстояний от 73 до 234 мм и диапазон диафрагмы f/1.4-1.5.

Это напоминает концепт Xiaomi 12S Ultra, представленный Xiaomi в ноябре 2022 года. Он отличался сменным объективом Leica M-серии и двумя 1-дюймовыми сенсорами для повышения четкости изображений, а также сапфировым покрытием для защиты. Смартфон также поддерживал продвинутые инструменты для фотографии, такие как пикинг фокуса и 10-битные форматы файлов RAW.

Представленный Realme телефон Ultra, как и концепт Xiaomi 12S Ultra, может оказаться концептуальной моделью, предназначенной для демонстрации возможностей компании в сфере фотографий профессионального уровня. В случае, если это действительно концептуальное решение, выпуск устройства в продажу маловероятен.

Помимо моделей Realme Ultra и 14 Pro, Realme также планирует продемонстрировать другие технологические достижения, такие как 200-мегапиксельный однообъективный датчик зума и быструю зарядку мощностью 320 Вт.