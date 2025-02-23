G27H4 Classic Edition оснащена 27-дюймовой матрицей типа Fast IPS с разрешением 2560 x 1440 пикселей и соотношением сторон 16:9

Компания HKC представила бюджетный игровой монитор G27H4 Classic Edition, способный похвастаться повышенной частотой обновления до 260 Гц, быстрым временем отклика в 1 мс и соответствием стандарту DisplayHDR 400. Оцениваемый в 1099 юаней (около 150 долларов США), он нацелен как на киберспортсменов, так и на авторов мультимедийного контента. Начало продаж запланировано на первое марта.

G27H4 Classic Edition использует 27-дюймовую Fast IPS матрицу с разрешением 2560 x 1440 пикселей и соотношением сторон 16:9. Широкий угол обзора в 178° гарантирует стабильную цветопередачу и четкость изображения под разными углами. Яркость дисплея составляет 350 нит, а пиковая яркость в режиме HDR достигает 400 нит.

Благодаря повышенной частоте обновления до 260 Гц, монитор демонстрирует плавное отображение динамичных сцен. В сочетании с быстрым временем отклика в 1 мс, G27H4 становится отличным выбором для динамичных игр.

G27H4 оснащен технологией расширенного динамического диапазона и сертифицирован по стандарту DisplayHDR 400. Он охватывает 95% цветового пространства DCI-P3 и обладает профессиональной точностью цветопередачи ΔE≤2, обеспечивая реалистичное отображение широкой цветовой гаммы. Кроме того, поддерживается 134% sRGB и 112% AdobeRGB.

В мониторе реализована передовая технология, уменьшающая размытие движущихся объектов, что значительно повышает четкость изображения в динамичных сценах.

С точки зрения дизайна, G27H4 Classic Edition выполнен в строгом черном цвете и оснащен фиксированной подставкой с шестиугольным основанием. Для подключения различных устройств предусмотрены два порта HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4 и аудиовыход. G27H4 также поддерживает настенное крепление VESA (75x75 мм).