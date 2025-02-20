Apple тестирует технологию обратной беспроводной зарядки на моделях iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, которая способна обеспечивать мощность до 7,5 Вт.

Обратная беспроводная зарядка уже давно применяется многими конкурентами Apple, что является обычной практикой, так как технологический гигант часто принимает многие стандарты позже других. Несмотря на то, что многие модели iPhone поддерживают беспроводную зарядку Qi, если последняя информация окажется верной, это будет первый случай введения обратной беспроводной зарядки в iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

На платформе Weibo пользователь с ником Setsuna Digital сообщил, что Apple проводит испытания технологии обратной беспроводной зарядки на iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, способной работать с мощностью до 7,5 Вт. Хотя компания из Купертино долго не спешила с внедрением этого типа индукционной зарядки, вышеупомянутая мощность превышает аналогичные показатели флагмана Samsung – Galaxy S25 Ultra и предыдущей модели Galaxy S24 Ultra, которые имеют мощность 4,5 Вт.

Данная технология станет полезной для подзарядки других устройств, у которых разрядился аккумулятор. Тем не менее чтобы сделать обратную беспроводную зарядку на iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max действительно эффективной, Apple необходимо решить одну проблему: увеличить емкость батареи. На текущий момент самый высокий объем батареи, установленный в iPhone, составляет 4685 мАч и находится в iPhone 16 Pro Max.

Samsung Galaxy S25 Ultra оснащен гораздо большей батареей, которая также может быстро разрядиться при использовании функции обратной беспроводной зарядки. Ходят слухи, что как Apple, так и Samsung работают над кремниево-углеродной технологией, которая позволит не только увеличить емкость аккумуляторов, но и сохранить их толщину.