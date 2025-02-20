UBX-330M оснащён чипами мощностью 28 ватт — Core Ultra 5 125H, или же 15-ваттными вариантами Core Ultra 5 135U и Core Ultra 7 155U

На рынке появился совершенно новый мини-ПК от компании Advantech, получивший название UBX-330M. Как можно догадаться по названию, этот мощный и надежный мини-ПК, вероятно, ориентирован на промышленный сектор, и Advantech заявляет, что система нацелена на «поддержку интеллектуальных городских услуг». Оснащенный процессорами Intel Meteor Lake-H и Meteor Lake-U, этот мини-ПК, скорее всего, предложит достойную производительность.

UBX-330M может быть укомплектован 28-ваттными чипами Core Ultra 5 125H, 15-ваттными Core Ultra 5 135U или 15-ваттными Core Ultra 7 155U. Наиболее мощным вариантом считается 28-ваттный Core Ultra 5 125H, который имеет 14 ядер и 18 потоков, а также достаточно мощный 7-ядерный встроенный графический процессор Intel Arc. Тем не менее остальные конфигурации мини-ПК также смогут успешно справляться с легкими и средними нагрузками.

Мини-ПК располагает одним слотом SODIMM, который поддерживает до 48 ГБ оперативной памяти DDR5. Для хранения данных предусмотрен слот M.2 2280, а также 2,5-дюймовый отсек, что вполне ожидаемо с учетом предназначения UBX-330M. Компактные размеры корпуса 125 x 125 x 58,25 мм впечатляют, и в нем нет места для дискретной видеокарты, что абсолютно нормально, так как этот мини-ПК не создавался как графическая станция.

Advantech UBX-330M предлагает хороший набор портов, включая два USB 3.2 Gen 2, 2.5G LAN, USB-C, HDMI 2.1, аудиокомбо и два порта USB 2.0. Также присутствуют модули расширения с последовательными портами RS232 для связи и одним слотом для SIM-карты, обеспечивающим возможности 4G/5G.