Portronics Chayro Magnetic обладает мощностью 20 Вт и поддерживает беспроводную зарядку мощностью 15 Вт

Компания Portronics представила новую модель Chyro Magnetic Wireless Powerbank — портативное зарядное устройство с емкостью 10 000 мАч, которое предлагает пользователям как проводное, так и беспроводное быстрое зарядное решение.

Chyro Power Bank обеспечивает беспроводную зарядку мощностью 15 Вт, а для проводной зарядки предлагает 20 Вт через два порта Type-C. Он совместим с устройствами MagSafe, смартфонами, планшетами и различными аксессуарами. В комплект также входит съемный двусторонний кабель Type-C и металлическое кольцо, обеспечивающее работу с немагнитными беспроводными телефонами. Интегрированная подставка MagSafe позволяет пользователям удобно устанавливать свои устройства вертикально или горизонтально для видеозвонков, потокового воспроизведения или работы с несколькими задачами одновременно во время зарядки.

Для обеспечения безопасности Chyro предлагает защиту от перезарядки, контроль температуры, защиту от короткого замыкания и функцию автоматического перехода в спящий режим. Его тонкий дизайн с толщиной всего 1.7 мм, светодиодный индикатор уровня заряда и конструкция, удобная для авиаперевозок, делают устройство простым в транспортировке. Устройство весит 236 г, представлено в черном цвете и сопровождается 12-месячной гарантией.