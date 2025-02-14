На странице Tecno в списке экспонентов для выставки MWC показаны четыре смартфона, ноутбук в углу и две пары новых очков

Tecno будет участвовать в MWC в этом году, и акцентировать внимание — на искусственном интеллекте. Основная тема компании для выставки звучит как «Создание будущего ИИ», и компания планирует представить ряд новых устройств.

Хотя конкретные новые продукты пока не названы, но на странице Tecno в списке экспонентов для MWC видны четыре смартфона, ноутбук и даже две пары новых очков.

Очки оборудованы встроенными дисплеями и микрофонами, что обеспечит постоянный доступ пользователей к ИИ-ассистентам. Tecno уже разрабатывает дополненную реальность и имеет несколько креативных идей, таких как Tecno Pocket Go — игровое устройство на базе Windows, оформленное как контроллер. Windows уже содержит встроенные функции ИИ (Microsoft активно развивает Copilot), но остается неясным, как это будет интегрировано в стратегии Tecno по ИИ.

В любом случае, большинство телефонов на данном изображении будут новыми представителями серии Camon, популярной серии доступных и высококачественных устройств от Tecno. Также ожидается демонстрация последних складных моделей Phantom V Fold2 и Phantom V Flip2.

Компания также намекает на возможную презентацию концептуального устройства Phantom Ultimate 2 с тремя экранами. Однако это пока не подтверждено, и остается загадкой, какая цель стоит за таким дизайном — показать прототип или превратить его в реальный продукт?