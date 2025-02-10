Samsung собирается внедрить кремниево-карбоновые батареи в модели Galaxy S26, которые выйдут на рынок в следующем году

В последние годы емкость батарей в смартфонах Galaxy стала предметом обсуждения. Некоторые пользователи считают, что аккумулятор в 5000 мАч по-прежнему достаточен для повседневного использования, тогда как другие выбирают более вместительные батареи, предлагаемые китайскими компаниями, и спрашивают, почему Samsung не может поступить аналогично. Компания Samsung наконец начала рассматривать возможность внедрения кремниево-углеродных батарей в модели Galaxy S26, которые появятся в следующем году.

Бaтареи, созданные с кремниево-углеродным составом, способны накапливать больше энергии в меньшем объеме, что позволяет увеличить мощность аккумулятора устройства, не делая его более толстым — что обычно вызывает сопротивление со стороны производителей. Китайские компании уже начали выпускать телефоны с более объемными батареями на базе этой технологии, и похоже, что Samsung планирует сделать то же самое.

Если Samsung действительно перейдет на использование таких аккумуляторов, то новые Galaxy S26 могут быть оснащены батареями на 6000 или даже 7000 мАч. Также можно ожидать улучшения зарядной мощности, которая пока остается на прежнем уровне.

Дополнительно, есть сведения о том, что Samsung выделяет средства на создание совершенно нового типа аккумулятора для своих устройств. Хотя некоторые нынешние варианты батарей компании уже обеспечивают большую емкость, их срок службы зачастую значительно сокращен. Учитывая, что модели Galaxy теперь получают обновления программного обеспечения в течение семи лет, компании необходимо разработать аккумуляторы, способные работать столь долгое время.

В этом году серия Galaxy S25, хотя и представляет собой качественный набор устройств, также подверглась критике. На мероприятии Galaxy Unpacked компания почти все время говорила о новых функциях ИИ, вместо того чтобы предложить какие-либо технологические обновления. Учитывая, что многие пользователи не видят реальной ценности в ИИ, это решение осталось без положительного отклика.

Модели серии Galaxy S25 используют прежние аккумуляторы, экраны и камеры. Единственным заметным обновлением стал телеобъектив у Galaxy S25 Ultra. Поэтому внедрение более емких батарей и увеличение скорости зарядки в Galaxy S26 станет весьма желаемым шагом для многих пользователей.