Galaxy S25 Ultra перегревается незначительно, но стандартная модель выделяет больше тепла.

Перед запуском серии Galaxy S25 возникали опасения относительно их склонности к перегреву. Сообщалось, что три предыдущие модели, использующие тот же процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite, сталкивались с этой проблемой. Новые устройства Samsung не стали исключением.

По информации информатора Йогеша Брара, у серии Galaxy S25 наблюдаются проблемы с перегревом. Он отметил, что хотя Galaxy S25 Ultra перегревается лишь незначительно, стандартная модель нагревается гораздо сильнее.

Snapdragon 8 Elite демонстрирует производительность примерно на 40% выше, чем Snapdragon 8 Gen 3, который используется в Galaxy S24. Многие надеялись, что новейшие устройства Samsung, имеющие испарительную камеру, увеличенную на 40%, смогут избежать этих трудностей. Однако, похоже, что увеличенная система охлаждения не смогла предотвратить перегрев.

Согласно данным, телефон нагревается во время повседневного использования и становится невыносимо горячим при зарядке. Еще более тревожно то, что нагрев происходит даже во время выполнения простых задач, таких как просмотр социальных сетей. Один из пользователей сообщил, что его устройство нагревалось настолько сильно, что он ощущал тепло даже сквозь чехол.