Galaxy S25 Ultra оснащен почти такой же камерой, как и предыдущая модель, которая была очень похожа на S23 Ultra.

Многие заметили, что Samsung больше не на вершине в мобильной фотографии. У Galaxy S25 Ultra почти такие же камеры, что и у его предшественника, который был очень похож на S23 Ultra.

Samsung продает свой 200-мегапиксельный сенсор ISOCELL HP9 конкурентам, но сам в своем флагмане Ultra его не использует. Ожидаемо, что такие устройства, как vivo X200 Pro, делают отличные снимки с зумом. Find X8 Pro предлагает еще лучший 6-кратный 50-мегапиксельный перископический с телефото. Превосходство не ограничивается только зумом.

Согласно информации от Ice Universe, это связано с отсутствием конкуренции. Хотя vivo X200 Pro и Find X8 Pro превосходят последний флагман Galaxy по многим параметрам, их рыночная доля не угрожает позиции Samsung. Эти устройства служат больше для демонстрации возможностей и подъема узнаваемости бренда.

Galaxy S24 Ultra было продано 16,82 миллиона единиц — больше, чем всех других моделей линейки «Ultra» вместе взятых. Эти продажи, по данным, недостаточны для обновления камер системы Samsung.

Все телефоны серии «S» обладают крупными выступающими блоками камер. Многие считают подобный выступ неудачным решением в модели S Ultra. Samsung уже презентовала новую технологию линз «ALOP», которая способна уменьшить выступ модулей камер. Galaxy S25 Edge имеет лишь два объектива на задней панели, и, вероятно, будет представлен без телеобъектива.