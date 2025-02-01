По характеристикам, телефоны принадлежат к бюджетному сегменту, что делает их довольно доступными

Acer планирует снова выйти на рынок смартфонов после более чем пятилетнего отсутствия. Тайваньская компания отметила свое возвращение, выпустив два бюджетных смартфона, которые будут предлагаться на индийском рынке под брендом Acerpure. Хотя Acer еще не объявила, когда именно начнутся продажи новых смартфонов, в сети уже появились утечки с изображениями и характеристиками устройств. Сведения появились благодаря пользователю X Судханшу Амбхоре (@Sudhanshu1414), и телефоны стали известны как модели Acerone Liquid S162E4 и Acerone Liquid S272E4. Те, кто знаком со старыми моделями Acer, вспомнят приставку Liquid, которая использовалась в некоторых ранних устройствах компании, таких как Liquid X2, выпущенном в 2016 году с поддержкой трех SIM-карт.

Acerone Liquid S162E4 оснащен 6,5-дюймовым дисплеем HD+ с защитой Corning Gorilla Glass 5 и, по всей видимости, частотой обновления 60 Гц, так как об иных параметрах ничего не упоминается. Телефон работает на процессоре MediaTek Helio P35, представленном еще в 2018 году, и оснащен 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенного хранилища. Устройство имеет основную камеру на 16 МП и дополнительную камеру на 0,08 МП, а фронтальная камера составляет 5 МП. Liquid S162E4 поставляется с последней версией Android 14. Утечка также сообщила, что телефон весит 179 г и имеет размеры 165,4 x 76,9 x 8,95 мм.

Acerone Liquid S272E4 предложит экран чуть большего размера — 6,7 дюймов. Это также LCD-панель с разрешением HD+ и защитой Gorilla Glass 5. На этом устройстве будет установлен процессор MediaTek Helio G36, и оно будет также иметь 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Основная камера на 20 МП дополнена вторым сенсором в 0,3 МП, а фронтальная камера у него 5 МП. Наподобие Liquid S162E4, эта модель будет иметь аккумулятор на 5000 мАч и работать на Android 14. Этот смартфон будет немного тяжелее — 200 г, и его размеры составят 171 x 78,6 x 8,9 мм. Утечки изображений показывают, что Acerone Liquid S162E4 и Acerone Liquid S272E4 будут иметь каплевидный вырез для фронтальной камеры и широкую нижнюю рамку. Liquid S162E4 будет выпущен в светло-голубом цвете, а Liquid S272E4 — в более темном синем оттенке. Судя по характеристикам, оба телефона относятся к бюджетному сегменту, что делает их весьма доступными. Пока нет сведений о том, будут ли эти устройства доступны за пределами Индии.