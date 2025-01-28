GeForce RTX 5070 Ti предложит производительность, в два раза превосходящую показатели старой GeForce RTX 4070 Ti

Названы сроки выхода первой партии RTX 5070 от Nvidia. VideoCardz поделился новыми сведениями о релизе GeForce RTX 5070 Ti. Известно, что менее месяца назад Nvidia представила видеокарту за $749 наряду с GeForce RTX 5080, GeForce RTX 5090 и младшей моделью GeForce RTX 5070.

По имеющимся данным, GeForce RTX 5070 Ti обеспечит производительность вдвое выше, чем у старой GeForce RTX 4070 Ti, при этом с общей графической мощностью (TGP) 300 Вт, что на 5% больше. Для достижения этого Nvidia использовала графический процессор GB203 на 4-нм техпроцессе TSMC, который включает 8970 CUDA-ядер и скорость до 2,45 ГГц. Видеокарта оснащена 16 ГБ GDDR7 VRAM, обеспечивая пропускную способность на уровне 896 ГБ/c по 256-битной шине.

Согласно данным VideoCardz, Nvidia и ее партнеры планируют начать продажи GeForce RTX 5070 Ti 20 февраля.

VideoCardz также отмечает, что Nvidia пока не подтвердила своим производственным партнерам даты начала продаж GeForce RTX 5070. Известно, что хотя GeForce RTX 5070 является наименее мощной моделью Blackwell в линейке Nvidia, ожидаются анонсы GeForce RTX 5060 и GeForce RTX 5060 Ti с графическим процессором GB206 позже в этом году.