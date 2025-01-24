Появились подробности характеристик PS6.

Инсайдер Kepler_L2 сообщил на форумах NeoGAF, что работа над системой на кристалле (SoC) для новой консоли PlayStation 6 (PS6) от компании Sony завершена и готовится к первому этапу тестирования. В конце этого года планируется выпуск версии A0. Это означает, что Sony уже создала основной процессорный чип и теперь проводит его всестороннее виртуальное тестирование. К концу года будет выпущена первая партия для проверки их работы в практических условиях.

Утечка информации также утверждает, что PS6 будет оснащена полузаказным APU от AMD, который производит TSMC. Этот чип сочетает в себе ЦП Zen 5 и ГП UDNA, оба они построены на новейших техпроцессах. Ожидается, что процессор на базе Zen 5 будет обладать 8 ядрами и 16 потоками, что обеспечит более высокую производительность по сравнению с PS5, в которой установлен процессор на основе Zen 2.

Графика UDNA, ранее называемая RDNA 5, будет изготовлена по техпроцессу N3E от TSMC. По слухам, этот графический процессор будет поддерживать усовершенствованные функции, включая технологию кэширования X3D, похожую на ту, что используется в процессоре AMD Ryzen 7 9800X3D, для повышения эффективности в играх и вычислительных задачах.

Предполагается, что PS6 даст возможность играть в разрешении 4K при 120 кадрах в секунду и в 8K при 60 кадрах в секунду благодаря процессору Zen 5 и графике UDNA. PS5 значительно повысила вычислительную мощность по сравнению с PS4, увеличив её с 1,84 до 10,3 терафлопс. Хотя точные показатели повышения производительности для PS6 пока неизвестны, предполагается, что консоль будет использовать технологии масштабирования с помощью ИИ. Sony планирует серьезно обновить PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), а также FidelityFX Super Resolution 5 (FSR 5) от AMD. Релиз PS6, по слухам, намечен на 2027 год.