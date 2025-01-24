Монитор также поддерживает частоту обновления до 240 Гц при использовании HDMI 2.0

Компания Thunderobot выпустила на китайский рынок игровой монитор Black Warrior CF25F400L c высокой частотой обновления, достигающей 400 Гц.

Монитор оснащен 24,5-дюймовой Fast-IPS Full HD панелью с разрешением 1920×1080, которая поддерживает частоту обновления 360 Гц. Через DisplayPort 1.4 частоту можно увеличить до 400 Гц для более плавного игрового процесса. Также монитор поддерживает частоту обновления до 240 Гц при использовании HDMI 2.0.

Дисплей имеет Fast-IPS панель с временем отклика GTG в 1 мс и MPRT в 0,5 мс. Он откалиброван на заводе с Delta E ≤ 2 для улучшения визуального восприятия.

Устройство охватывает 95% цветовой гаммы DCI-P3, 99% пространства sRGB и предлагает расширенную цветовую палитру с 125% sRGB. Благодаря 8-битной глубине цвета, монитор передает яркие и реалистичные цвета, делая его отличным выбором для игр и работы с контентом.

Монитор обладает поддержкой HDR400, предоставляя пиковую яркость в 400 нит. Технология Adaptive-Sync синхронизирует обновление экрана с видеокартой. Устройство совместимо как с Nvidia G-Sync, так и с AMD FreeSync.

Монитор также включает технологии снижения синего света и DC Dimming. Он предлагает игровые функции, такие как настройка перекрестья, отображение частоты кадров и таймер для точного контроля игрового процесса.

Подставка монитора позволяет регулировать высоту, поворачиваться на 90° по вертикали, на 30° по горизонтали и наклоняться в диапазоне от -5° до 20° для удобного размещения. Для подключений предусмотрены два HDMI 2.0 порта, два DisplayPort 1.4 и аудиоразъем 3,5 мм.