Устройство имеет гибридную конструкцию, что позволяет при необходимости использовать его в качестве адаптера переменного тока.

Компания Baseus представила в Китае новый внешний аккумулятор с функцией 2-в-1, получивший название Super Charge. Устройство обладает гибридной конструкцией, которая позволяет использовать его в качестве адаптера переменного тока при необходимости. Благодаря складной вилке оно сохраняет универсальность без существенной потери портативности. Однако, важной особенностью портативного зарядного устройства является не только его 2-в-1 функциональность.

Эта новинка оснащена встроенным кабелем, а также одним портом USB-А и одним портом USB-C, что позволяет заряжать одновременно до трех гаджетов. Baseus также подчеркивает, что устройство поддерживает множество протоколов, таких как PD 3.0, PPS и QC 3.0, что увеличивает его совместимость с различными устройствами.

Зарядное устройство может похвастаться поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. В режиме повербанка максимальная мощность составляет 35 Вт, однако стоит отметить, что порт USB-A при использовании в качестве адаптера выдает до 22,5 Вт. Power Bank Super Charge также оснащен уникальной «тройной системой контроля температуры», которая обеспечивает эффективное рассеивание тепла, помогая устройству оставаться прохладным даже под нагрузкой.

Номинальная емкость аккумулятора составляет 10 000 мАч. Встроенный дисплей обеспечивает отображение оставшейся емкости батареи.

Среди других примечательных характеристик зарядного устройства Super Charge выделяются технология GaN 6.0 и три варианта цветового исполнения. В настоящее время Baseus не раскрыла информацию о глобальной доступности и стоимости.