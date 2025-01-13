Планшет оснащен аккумулятором емкостью 5100 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 15 Вт

Компания Lenovo анонсировала бюджетный планшет Lenovo Tab, разработанный для пользователей, которым требуется доступное устройство для выполнения простых задач.

Lenovo Tab отличается минималистичным дизайном с одной задней камерой и логотипом Lenovo. Предлагается в цветах Luna Grey и Polar Blue, имеет толщину всего 7,5 мм. Дополнительно Lenovo предлагает различные чехлы, такие как прозрачный чехол-подставка, чехол-книжка и защитный детский чехол Play Suite.

Планшет оснащён 10,1-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200. Частота обновления составляет 60 Гц, а яркость может достигать 400 нит.

Аппаратная часть представлена чипсетом Helio G85 и графическим процессором Mali-G52. У него 4 ГБ оперативной памяти и варианты внутреннего хранения на 64 ГБ или 128 ГБ, которые могут быть расширены с помощью MicroSD. Хотя планшет не предназначен для сложных игр или приложений, он демонстрирует стабильную производительность с рейтингом AnTuTu в 265K.

На планшете установлены 8-мегапиксельная задняя камера для съемки простых фотографий и 5-мегапиксельная передняя камера для видеозвонков. Для улучшения звука предусмотрены два динамика с поддержкой Dolby Atmos, а также стандартный 3,5-миллиметровый разъём для наушников.

Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 5100 мАч, поддерживающим быструю зарядку мощностью 15 Вт, что обеспечивает его работу на протяжении дня при незначительной или средней нагрузке. Возможности подключения планшета включают Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.3. Планшет работает на платформе Android 14. Lenovo Tab будет доступен для покупки в июне 2025 года по цене 159 долларов США.