В наушниках реализована функция клонирования голоса с использованием ИИ, что позволяет наушникам точно воспроизводить голос их владельца

На выставке CES 2025 компания Lenovo представила экспериментальный образец наушников с искусственным интеллектом, которые, по их мнению, способны совершенствовать языковые умения сотрудников по всему миру.

Наушники выделяются тем, что могут в реальном времени выполнять функции перевода, позволяя пользователям взаимодействовать на различных языках.

В этом прототипе внедрена новая функция клонирования голоса с помощью искусственного интеллекта, что даёт возможность наушникам точно воспроизводить голос владельца. Концепция также охватывает усовершенствованные опции мониторинга здоровья с помощью Lenovo Virtual Care, которая объединяет биометрическое наблюдение с ИИ-помощником для индивидуальной оценки состояния здоровья.

Эти наушники также способны интегрироваться с Lenovo Action Assistant — системой автоматизации задач, представленной на CES 2025.

Представленный концепт Lenovo AI-наушники оснащен семью основными портами и кнопками, среди которых регулировка громкости, размещенные на одном ухе. Рядом находится многофункциональная кнопка, предназначенная, вероятно, для управления мультимедиа, вызовов или активации голосового помощника.

Наушники также имеют складную микрофонную стойку, которую можно вращать в любом направлении для лучшей записи звука.

Порт USB-C предусмотрен для быстрой зарядки и, возможно, проводного подключения. Также присутствует кнопка питания и решетчатый динамик.