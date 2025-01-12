Время отклика составляет всего 1 мс.

Компания HKC представила монитор G27H2 Pro оснащенный плоским 27-дюймовым дисплеем Fast IPS с 2K разрешением (2560×1440) и плотностью 109 PPI. Устройство обеспечивает 178-градусный угол обзора.

Частота обновления устройства может достигать 200 Гц, а время отклика составляет всего 1 мс, обеспечивая плавность действий в динамичных играх. Монитор также поддерживает 10-битную цветопередачу (8-бит + FRC) и сертификацию HDR400.

G27H2 Pro обеспечивает 95% охвата цветовой палитры DCI-P3, 125% пространства sRGB и 102% AdobeRGB. А технология DIC от HKC устраняет размытие движения, улучшая четкость изображений при резких перемещениях.

Монитор оснащён регулируемой подставкой позволяющей изменять высоту, угол наклона и поворот на 90°. Совместимость с VESA креплениями позволяет установить его на стену. Подключения включают в себя два HDMI 2.0 порта, один DP 1.4 и 3,5 мм аудиовыход.

Монитор поддерживает различные игровые режимы, включая предустановки для игр жанра FPS, RPG и RTS, а также такие функции, как игровой прицел и FreeSync для предотвращения разрывов в изображении.