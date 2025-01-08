Это делает устройство одним из немногих смартфонов, предлагающих эту функцию

Представленный на международном рынке OnePlus 13 получил Snapdragon 8 Elite, включающий необходимую подсистему подключения для функции Find My Device.

Как сообщает Android Authority, глобальная версия устройства с Snapdragon 8 Elite действительно поддерживает функцию отслеживания Find My Device даже при выключенном устройстве.

Android Authority также подтверждает, что пользователи могут найти свой OnePlus 13 спустя несколько часов после его отключения. Это делает устройство одним из немногих смартфонов, обладающих такой функцией. Для сравнения, до выхода OnePlus 13 только устройства серии Pixel 8 и Pixel 9 поддерживали отслеживание в выключенном состоянии.

Пока остается неясным, доступна ли эта функция для китайских версий OnePlus 13 и Ace 5 Pro, поскольку они работают на ColorOS вместо OxygenOS. Однако обе операционные системы основаны на одной кодовой базе, поэтому пользователи в Китае также могут рассчитывать на наличие этой полезной функции.