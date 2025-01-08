Пиковая яркость прототипа, представленного Samsung, достигает 4 000 нит

Компания Samsung представила на мероприятии CES 2025 новый экран MicroLED, созданный специально для умных часов, который способен достигать невероятной пиковой яркости. Стоит отметить, что на сегодняшний день ни одни коммерчески доступные умные часы не оснащены дисплеями MicroLED.

Пиковая яркость прототипа, показанного Samsung, достигает 4000 нит, что на 33% выше, чем у OLED-экрана в Galaxy Watch Ultra.

Дисплей, продемонстрированный Samsung, имеет диагональ 2,1 дюйма и поддерживает разрешение 418 x 540. Таким образом, плотность пикселей составляет 326 ppi. Для сравнения, экран Galaxy Watch Ultra обладает разрешением 480 x 480 пикселей и плотностью 327 ppi. Это значимый шаг, поскольку ранее плотность пикселей у MicroLED-экранов уступала OLED-технологиям. Приятно видеть, что Samsung смогла решить проблемы, связанные с использованием MicroLED в компактных устройствах, таких как умные часы.

Теоретически, дисплеи MicroLED обладают значительно большим сроком службы по сравнению с OLED, сохраняя при этом все преимущества последних. Как и OLED, экраны MicroLED являются самосветящимися, что позволяет добиться глубокого черного цвета, бесконечной контрастности и широкого угла обзора. Кроме того, MicroLED-экраны отличаются более высокой скоростью отклика, энергоэффективностью и устойчивостью к перепадам температур, что исключает риск термических повреждений.

Согласно ранее опубликованному отчету MICROLED-info, Samsung уже ведет разработку Galaxy Watch с дисплеем MicroLED, выход которых запланирован на 2025 год. Однако Samsung не единственная компания, работающая над внедрением MicroLED в умные часы. Сообщается, что Garmin также планирует использовать эту технологию в своей будущей серии Fenix 8.

Apple также активно исследует возможности MicroLED для своей серии Apple Watch. Изначально компания планировала внедрить эту технологию в Apple Watch Ultra к 2025 году, но последние данные указывают на возможную задержку, и продукт может появиться на рынке только в 2026 году.