Noise Air Buds 6 могут обеспечить до 50 часов воспроизведения в общей сложности, включая зарядку от кейса

Компания Noise анонсировала свои новые флагманские беспроводные наушники Noise Air Buds 6. Разработанные совместно с компанией Bragi, эти наушники обещают высококачественный звук, оснащены функцией активного шумоподавления (ANC), расширенным голосовым управлением и длительным временем работы от батареи.

Noise Air Buds 6 оснащены 12,4-мм динамиками, которые обеспечивают чистый звук с насыщенными басами. Функция активного шумоподавления (ANC) снижает уровень окружающего шума до 32 дБ, создавая эффект полного погружения.

Четырехмикрофонная система шумоподавления (ENC) гарантирует четкость звука во время звонков даже в шумной обстановке. Для любителей игр предусмотрен режим с задержкой всего 50 мс. Устройство имеет степень защиты IPX5.

Совместно с Bragi были разработаны передовые функции, такие как голосовое управление без использования рук, позволяющее пользователям отдавать команды, например, «Включить ANC» или «Увеличить громкость». Также доступен режим Super Hearing, который позволяет переключаться между прозрачным режимом для осознания окружающей обстановки и ANC для полной изоляции от шума.

Через приложение Noise BudsLink пользователи могут настраивать эквалайзер, персонализировать сенсорное управление и управлять предпочтениями. Наушники поддерживают Google Fast Pairing для быстрого подключения и функцию, которая автоматически ставит воспроизведение на паузу при снятии наушников.

Noise Air Buds 6 обеспечивают до 50 часов общего времени воспроизведения, включая зарядку от кейса. Технология Instacharge позволяет получить 150 минут воспроизведения всего за 10 минут зарядки. Наушники доступны в цветах Pebble Grey, Sage Blue и Charcoal Black.