Также компании добавят в свои телевизоры Copilot

В этом году и Samsung, и LG активно внедряют искусственный интеллект в свои телевизоры, используя Copilot от Microsoft и свои собственные ИИ-технологии.

ИИ в телевизорах не является новшеством, он стал общим термином для умных систем, которые управляют такими вещами, как улучшение качества аудио и видео. В моделях 2025 года обеих компаний AI будет задействован в двух направлениях: дополнение впечатлений от просмотра телевизора и приложения ИИ.

Samsung называет свои ИИ-системы Samsung Vision AI, и они будут доступны в телевизорах, включая Neo QLED, OLED, QLED и The Frame. Как заявляет Samsung, цель этих систем — предоставить телевизорам возможность понимать окружение, адаптироваться к предпочтениям пользователя и автономно предлагать интуитивные функции.

Практически это означает лучшее взаимодействие с SmartThings и три ключевые функции: Live Translate для перевода субтитров, генерируемые ИИ обои и Click To Search, позволяющая узнать больше о том, что вы видите на экране. Это также включает в себя динамическую оптимизацию визуального отображения в зависимости от контента и условий освещения.

Что касается Copilot, Samsung утверждает, что он даст пользователям доступ к широкому спектру услуг, включая персонализированные рекомендации контента. Пока более детальная информация отсутствует, что указывает на то, что этот сервис еще не полностью интегрирован в умные телевизоры.

LG также движется в направлении индивидуализации через ИИ. В дополнение к алгоритмам улучшения разрешения и качества изображения, компания предложит объемный звук, основанный на ИИ. Также будут предложены AI Search и система помощи AI Chatbot.