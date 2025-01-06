Устройство также оснащено DLP-проектором с регулируемой фокусировкой

Одной из самых ярких новинок в сегменте защищенных смартфонов стал WP100 Titan, выделяющийся множеством уникальных характеристик. Главной его особенностью является огромная батарея емкостью 33 000 мАч, которая гарантирует длительную автономность даже в условиях продолжительных поездок или многодневного отсутствия доступа к зарядке. Аккумулятор способен обеспечивать до полугода работы в режиме ожидания и поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт.

Устройство также оснащено мощным кемпинговым фонарем на 1200 люмен, который станет надежным помощником в ночное время, и DLP-проектором с регулируемой фокусировкой. Проектор выдает 100 люмен при частоте 120 Гц, что делает его идеальным для презентаций или просмотра фильмов как в помещении, так и на природе.

Пока доступно не так много деталей о WP100 Titan, но, судя по всему, это усовершенствованная версия модели 8849 Tank3 Pro. Предыдущее устройство также имело кемпинговый фонарь и проектор на 100 люмен, а его батарея емкостью 23 900 мАч казалась впечатляющей для своего времени. Однако на фоне нового устройства Oukitel она выглядит уже скромно. Более подробная информация о WP100 Titan будет представлена в ближайшие дни на выставке CES 2025.