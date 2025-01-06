Roborock планирует запустить Saros 10R и Saros 10 на американском и европейском рынках в январе

Roborock представила еще один флагманский робот-пылесос из линейки Saros — модель Saros 10R. Она имеет много общего с новинкой Saros Z70, и обе модели будут впервые продемонстрированы на CES 2025. Saros 10R обладает мощностью всасывания до 19 000 Па, что немного уступает показателю Z70 в 22 000 Па. В устройстве используются такие же компоненты, как основная щетка DuoDivide, боковая щетка FlexiArm Riser и вращающиеся швабры Dual Spinning для эффективной уборки полов. Благодаря шасси AdaptiLift робот способен преодолевать препятствия высотой до 4 см. Saros 10R является одним из самых тонких устройств в линейке Roborock с высотой всего 7,98 см и оснащен новой технологией VertiBeam для предотвращения столкновений с боковыми препятствиями. Навигация обеспечивается автономной системой StarSight Autonomous System 2.0, которая сочетает в себе датчики ToF и RGB-камеры для точного перемещения по дому.

Кроме того, пользователи могут приобрести Multifunctional Dock 4.0 с расширенными функциями умной уборки. Среди них — мойка швабр горячей водой температурой до 80 °C и возможность автоматического отсоединения швабры перед уборкой ковров. Док-станция также поддерживает технологию быстрой зарядки, позволяющую полностью зарядить устройство за 2,5 часа.

Ожидается, что Roborock выпустит Saros 10R и Saros 10 на рынки США и Европы в январе. По предварительным данным, обе модели будут стоить $1599,99 в США.