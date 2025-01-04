Китайская компания Koorui превзошла конкурентов, представив модель G7 с частотой обновления 750 Гц

Накануне выставки CES 2025 множество игровых мониторов было официально анонсировано, включая модели MSI MPG 272QR QD-OLED X50 и BenQ Zowie XL2586X+ с частотой обновления 600 Гц. Однако китайская компания Koorui превзошла конкурентов, представив модель G7 — первый потребительский игровой монитор с частотой обновления 750 Гц. Это значительный прорыв в технологиях отображения, ориентированный в первую очередь на профессиональный киберспорт. Стоит отметить, что Koorui является дочерней компанией HKC, известного китайского производителя дисплейных панелей.

G7 — это 24,5-дюймовый монитор с разрешением Full HD (1920x1080), оснащенный TN-панелью. Устройство предлагает время отклика 0,5 мс (GtG) и рекордную частоту обновления 750 Гц. Монитор поддерживает стандарт HDR400 и охватывает 95% цветового пространства DCI-P3, что смягчает традиционные недостатки TN-панелей в точности цветопередачи.

Хотя частота обновления 750 Гц является впечатляющим достижением, ее практическая польза зависит от конкретных сценариев использования. Современное аппаратное обеспечение часто ограничивает частоту кадров, что делает преимущества 750 Гц недоступными для большинства пользователей. Кроме того, разница между 500 Гц и 750 Гц становится менее заметной для большинства игроков, особенно в менее требовательных играх. Таким образом, G7, скорее всего, привлечет внимание профессиональных киберспортсменов или энтузиастов, желающих опробовать новейшие технологии.

Монитор предлагает широкие возможности для настройки, включая регулировку высоты, наклона и поворота. Для комфорта пользователей предусмотрены технологии Low Blue Light и Flicker Free, которые снижают нагрузку на глаза во время длительных игровых сессий. В плане подключения G7 оснащен тремя портами HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и разъемом для наушников, что обеспечивает совместимость с современными игровыми системами.

Серийное производство Koorui G7 начнется в 2025 году. Хотя частота обновления 750 Гц может быть востребована лишь узкой аудиторией, этот монитор демонстрирует инновационный потенциал компании в сфере игрового оборудования. Официальная презентация устройства состоится на выставке CES 2025, которая откроется 7 января.