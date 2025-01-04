Ожидается, что глобальная версия Redmi Note 14 5G будет иметь такие же характеристики, как индийская модель, а не китайская.

Xiaomi объявила дату глобального релиза серии Redmi Note 14. Хотя модели Redmi Note 14 5G, Redmi Note 14 Pro 5G и Redmi Note 14 Pro Plus 5G уже известны, на предстоящем мероприятии могут также представить версии 4G, такие как Redmi Note 14 4G и Redmi Note 14 Pro 4G, а также сопутствующие аксессуары.

Серия Redmi Note 14 готовится к своему третьему запуску. Первоначально она была представлена в Китае более трех месяцев назад, а затем появилась в Индии под названиями Redmi Note 14 5G, Redmi Note 14 Pro 5G и Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Теперь компания назначила глобальный релиз на 10 января.

Интересно, что это произойдет всего через день после анонса моделей Poco X7 и Poco X7 Pro по всему миру. Xiaomi официально подтвердила только запуск моделей Redmi Note 14 Pro Plus 5G, но высока вероятность, что Redmi Note 14 5G и Redmi Note 14 Pro 5G также будут представлены.

Ожидается, что глобальная версия Redmi Note 14 5G будет оснащена такими же характеристиками, как и индийская модель, а не китайская. Например, в Индии устройство предлагается с другой фронтальной камерой и 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом, который отсутствует в китайской версии.

Вероятно, глобальный релиз серии Redmi Note 14 будет включать следующие модели: Redmi Note 14 4G, Redmi Note 14 Pro 4G, Redmi Note 14 5G, Redmi Note 14 Pro 5G, Redmi Note 14 Pro Plus 5G.