Проекторы предназначены для того, чтобы сделать дом будущего более функциональным

LG представила две новые модели проекторов — CineBeam S и LG PF600U, расширив свою линейку устройств. Компания пока не сообщила о стоимости и доступности этих устройств в различных регионах, но ожидается, что подробности станут известны на мероприятии CES 2025.

CineBeam S является преемником модели CineBeam Q, одного из лучших 4K-проекторов 2024 года. Новинка также поддерживает разрешение 4K и HDR, но отличается компактными размерами — всего 110x160x160 мм, что делает её самым маленьким ультракороткофокусным (UST) 4K-проектором в ассортименте LG. Устройство способно проецировать изображение на экраны размером от 40 до 100 дюймов (в отличие от CineBeam Q, который поддерживает диагонали от 50 до 120 дюймов), с проекционным соотношением 0,25.

Яркость проектора составляет 500 ANSI люмен, что соответствует показателям CineBeam Q, а охват цветового пространства DCI-P3 достигает 154%. Также в устройство встроена стереосистема Dolby Atmos, а для потоковой передачи используется платформа LG webOS Smart TV.

Вторая новинка — это LG PF600U. Он поддерживает разрешение Full HD 1080p с яркостью 300 ANSI люмен и может проецировать изображение на экраны от 30 до 120 дюймов. Устройство оснащено интерфейсом LG webOS для потоковой передачи. Модель выполнена в форме фонарного столба размером 290x290x983 мм и сочетает в себе функции проектора, источника света и стереоколонок.