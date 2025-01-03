Опираясь на недавние данные Geekbench, можно сделать вывод, что Enjoy 70X, вероятно, работает на новейшем процессоре Kirin 8000A 5G

Сегодня в Китае компания Huawei анонсировала новинку в серии Enjoy 70 — модель Enjoy 70X. Это смартфон среднего ценового сегмента, отличающийся стильным дизайном и мощной батареей на 6100 мАч, поддерживающей проводную зарядку мощностью 40 Вт.

Enjoy 70X оснащен изогнутым OLED-экраном диагональю 6,78 дюймов с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. На передней панели расположен вырез, где находится 8-мегапиксельная фронтальная камера, а также встроенный под экран сканер отпечатков пальцев.

Huawei добавила в устройство программируемую боковую кнопку, которая позволяет быстро запускать часто используемые приложения, виджеты или контакты. На задней панели размещена основная камера с 50-мегапиксельным сенсором RYYB размером 1/1,56 дюйма и дополнительный 2-мегапиксельный датчик глубины.

Как это часто бывает у Huawei, официальных данных о чипсете устройства нет. Однако, основываясь на предположениях и недавних данных Geekbench, можно предположить, что Enjoy 70X работает на новом процессоре Kirin 8000A 5G.

Согласно слухам, Kirin 8000A 5G оснащен тремя ядрами с частотой 1,84 ГГц и тремя ядрами с частотой 2,19 ГГц. Графическую обработку обеспечивает GPU Mali-G610, а объем оперативной памяти устройства составляет 8 ГБ. По результатам тестов Geekbench, производительность процессора сопоставима с Snapdragon 695.

Еще одной интересной особенностью Enjoy 70X является поддержка спутниковой связи Beidou в Китае, которая позволяет отправлять и получать SMS-сообщения и изображения. Устройство работает под управлением операционной системы HarmonyOS 4.2.