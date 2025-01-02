Все модели RedmiBook (2025) оснащены новым процессором Intel Core 5 220H

Xiaomi официально анонсировала свою новую серию ноутбуков на территории Китая. Линейка RedmiBook (2025) включает два варианта с экранами 14 и 16 дюймов, каждый из которых работает на процессоре Intel Core 5-220H. Стартовая цена самой доступной модели составляет около 630 долларов.

Прошлая неделя ознаменовалась дебютом последней версии ноутбука Redmi Book (2025) от Xiaomi. Теперь устройство стало доступно для покупки, заменив прошлогоднюю модель, хотя внешний дизайн практически не претерпел изменений.

Как и в предыдущем поколении, новый RedmiBook представлен в двух размерах: 14 и 16 дюймов. Оба устройства имеют толщину 15,9 мм, однако при весе 1,36 кг у 14-дюймовой версии, 16-дюймовая модель оказывается тяжелее — 1,65 кг. Оба ноутбука оснащены 120-герцовыми ЖК-экранами с пиковой яркостью 400 нит, но 14-дюймовая модель отличается более высоким разрешением 2,8K, в то время как 16-дюймовая версия предлагает экран с разрешением 2,5K.

Все модели RedmiBook (2025) функционируют на новом процессоре Intel Core 5 220H. Производитель заявляет о 19 часах автономной работы на одной зарядке аккумулятора емкостью 72 Вт·ч под управлением Windows 11. Кроме того, поддерживается быстрая зарядка GaN мощностью 100 Вт.