Камера в Smart Camera Video Call Edition обладает углом обзора 131°, что обеспечивает широкий диапазон охвата помещения.

В Китае состоялась премьера устройства от Xiaomi под названием Smart Camera Video Call Edition, которое объединяет настольные часы и камеру.

Устройство обладает 3,5-дюймовым цветным IPS-экраном с разрешением 320×480. Экран не является сенсорным, однако предусмотрены удобные кнопки управления, что делает его доступным для использования людьми всех возрастных категорий — от детей до пожилых.

Камера имеет разрешение 4 Мп и угол обзора 131°, предоставляя обширное покрытие помещения. Она поддерживает изображения в формате 2.5K ultra HD и использует современные алгоритмы искусственного интеллекта. Инфракрасное ночное видение, улучшенное до 940 нм, гарантирует четкость изображения в темных условиях.

Данное устройство обладает интеллектуальными функциями на основе ИИ, такими как определение людей, шумовые предупреждения и адаптируемые уведомления-напоминания. Устройство можно контролировать дистанционно через приложение Mi Home, обеспечивая пользователям возможность оставаться на связи и контролировать свою домашнюю обстановку.

Для коммуникаций камера обеспечивает двустороннюю видеосвязь и интеграцию с WeChat, позволяя добавить до 10 контактов для быстрого доступа. Также присутствует функция автоматического ответа и интеграция с экосистемой Xiaomi через HyperOS Connect, позволяющая взаимодействовать с другими устройствами, такими как телевизоры, планшеты и колонки.

Устройство оснащено двухдиапазонным Wi-Fi (2,4 ГГц и 5 ГГц) для улучшенного и стабильного подключения. Доступно три варианта хранения данных: с помощью microSD карты (до 256 ГБ), облачного сервиса и NAS.

Можно настроить угол наклона устройства в диапазоне от -8° до 30°, адаптируясь к разным условиям установки и высотам. Элегантный дизайн включает в себя большой динамик, интеллектуальное шумоподавление и микрофон для чистого звука. Интеграция с умным домом позволяет автоматически выключать свет при отсутствии движения.

Для обеспечения безопасности используется специализированный чип Mi Home Security от Xiaomi, который отвечает за шифрование данных и защиту от несанкционированного доступа.