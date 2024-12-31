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10test
Xiaomi представила Smart Camera Video Call Edition с экраном 3,5 дюйма и камерой 4 Мп
Камера в Smart Camera Video Call Edition обладает углом обзора 131°, что обеспечивает широкий диапазон охвата помещения.

В Китае состоялась премьера устройства от Xiaomi под названием Smart Camera Video Call Edition, которое объединяет настольные часы и камеру.

Устройство обладает 3,5-дюймовым цветным IPS-экраном с разрешением 320×480. Экран не является сенсорным, однако предусмотрены удобные кнопки управления, что делает его доступным для использования людьми всех возрастных категорий — от детей до пожилых. 

Камера имеет разрешение 4 Мп и угол обзора 131°, предоставляя обширное покрытие помещения. Она поддерживает изображения в формате 2.5K ultra HD и использует современные алгоритмы искусственного интеллекта. Инфракрасное ночное видение, улучшенное до 940 нм, гарантирует четкость изображения в темных условиях. 

Данное устройство обладает интеллектуальными функциями на основе ИИ, такими как определение людей, шумовые предупреждения и адаптируемые уведомления-напоминания. Устройство можно контролировать дистанционно через приложение Mi Home, обеспечивая пользователям возможность оставаться на связи и контролировать свою домашнюю обстановку. 

Для коммуникаций камера обеспечивает двустороннюю видеосвязь и интеграцию с WeChat, позволяя добавить до 10 контактов для быстрого доступа. Также присутствует функция автоматического ответа и интеграция с экосистемой Xiaomi через HyperOS Connect, позволяющая взаимодействовать с другими устройствами, такими как телевизоры, планшеты и колонки. 

Устройство оснащено двухдиапазонным Wi-Fi (2,4 ГГц и 5 ГГц) для улучшенного и стабильного подключения. Доступно три варианта хранения данных: с помощью microSD карты (до 256 ГБ), облачного сервиса и NAS.

Можно настроить угол наклона устройства в диапазоне от -8° до 30°, адаптируясь к разным условиям установки и высотам. Элегантный дизайн включает в себя большой динамик, интеллектуальное шумоподавление и микрофон для чистого звука. Интеграция с умным домом позволяет автоматически выключать свет при отсутствии движения. 

Для обеспечения безопасности используется специализированный чип Mi Home Security от Xiaomi, который отвечает за шифрование данных и защиту от несанкционированного доступа.

#xiaomi #hyperos #ips #microsd #wechat #mi home #smart camera video call edition
Источник: gizmochina.com
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