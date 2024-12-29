Монитор MPG 325CQRXF — это изогнутый игровой дисплей с диагональю 31,5 дюйма, оснащённый панелью Rapid VA и радиусом кривизны 1000R

В ноябре 2024 года был представлен игровой монитор MSI MAG 325CQRXF E2, обладающий частотой обновления 240 Гц. На данный момент компания представила модель MPG 325CQRXF, являющуюся частью линейки MSI Performance Gaming. Эти два монитора имеют между собой множество схожих характеристик, однако новая модель обладает рядом заметных преимуществ.

MPG 325CQRXF представляет собой изогнутый монитор для игр с диагональю экрана 31,5 дюйма и панелью Rapid VA с радиусом кривизны 1000R. Экран поддерживает разрешение 2560 x 1440 и обладает частотой обновления 280 Гц. Время отклика составляет всего 0,5 мс (GtG).

Монитор поддерживает технологию VESA DisplayHDR 400. Точность цветопередачи — ещё один важный аспект устройства, благодаря охвату 96% DCI-P3 и 127% sRGB. Также присутствует поддержка технологии Adaptive-Sync.

Что касается разъемов, монитор довольно универсален: на его борту два порта HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4 и USB Type-C, обеспечивающий питание мощностью 15 Вт. Помимо этого имеются два порта USB 2.0 Type-A, аудиовыход для наушников и встроенный блок питания, что упрощает организацию проводов. Эргономичный дизайн позволяет регулировать наклон, высоту и поворот.

В MSI также внедрили функцию «AI Vision», которая оптимизирует яркость и насыщенность изображения при помощи ИИ, и представили набор интеллектуальных настроек MSI Gaming Intelligence. Весит MPG 325CQRXF вместе с подставкой 8,1 кг, становясь надежным дополнением к линейке игровых мониторов MSI.