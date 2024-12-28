Смартфон получил значительные обновления, включая новый процессор Kirin 8000A 5G от Huawei

Huawei планирует представить Enjoy 70X, самую новую модель из серии Enjoy 70, 30 декабря в Китае. Этот смартфон среднего уровня получил заметные обновления, включая процессор Kirin 8000A 5G от Huawei. Одной из основных особенностей Enjoy 70X является возможность передачи сообщений через спутниковую сеть Beidou, что обеспечивает дополнительную связь в зонах с ограниченным покрытием сотовой сети.

В плане дизайна ожидается, что Enjoy 70X будет оснащен экраном с двумя отверстиями в центре, предлагая современный дизайн. Просочившиеся изображения показывают круглый модуль камеры на задней панели с характерным звездным орнаментом.

Считается, что камера будет включать в себя основной сенсор с разрешением 50 МП и технологией RYYB для улучшения работы при слабом освещении, макро-камеру на 2 МП для съемки крупным планом и фронтальную камеру на 8 МП для селфи.

По слухам, устройство получит 6,78-дюймовый дисплей с разрешением 2700 x 1224 пикселей и 10-битной цветопередачей для точности отображения цветов. Также предполагается, что оно будет оснащено аккумулятором емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 40 Вт, что обеспечит продолжительное использование и более быструю зарядку.

Варианты хранения, вероятно, будут предлагаться в диапазоне от 128 ГБ до 512 ГБ, в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти для эффективной многозадачности. Датчик отпечатков пальцев под экраном, как ожидается, обеспечит защищенный и удобный доступ к устройству.