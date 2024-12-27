Материнские платы AMD B850, B840 и Intel B860 и B810 будут анонсированы 7 января

Существует информация, что Intel и AMD продемонстрируют свои материнские платы на выставке CES, однако их поставки начнутся лишь через неделю. Компании уже запустили мощные модели на чипсете 800, Z890 и X870/X870E, несколько месяцев назад, но о более доступных моделях пока не объявляли.

Согласно утечкам, в 2025 году на выставке CES обе компании собираются показать свои бюджетные материнские платы серии 800. По информации от Board Channels, презентация ожидается 7 января 2025 года, а официальные продажи стартуют через неделю. Материнские платы AMD можно будет приобрести с 15 января, а Intel планирует выпустить свои продукты на два дня раньше — 13 января.

AMD готовит материнские платы на чипсетах B850 и B840, часто появлявшиеся в недавних утечках, а у Intel на подходе модели с B860 и H810. Партнеры-производители, такие, как Gigabyte, ASUS, и MSI, уже разработали свои версии.

Планируется, что Intel B860 и H810 будут поддерживать настольные процессоры Core Ultra 200 без индексов K и F, так как эти чипсеты не будут поддерживать разгон процессора. Intel откроет предварительные заказы за день до презентации, 6 января, в отличие от AMD.

Модель AMD B850 будет поддерживать разгон процессоров, в отличие от версии B840, которая заменит устаревший чипсет A620. На данный момент у AMD уже есть платы на чипсете 600 с сокетом AM5, совместимые с новыми процессорами Zen 5 Ryzen 9000, в то время как у Intel доступна лишь более дорогая Z890.