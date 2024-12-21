Samsung готовится к запуску нового iPhone 17 Air от Apple, ожидаемого в сентябре следующего года

В утечках о грядущем событии Samsung Unpacked, появились намеки на четыре устройства вместо привычных трех. Если верить слухам, это связано с появлением нового представителя в серии Galaxy S25 — Galaxy S25 Slim, который станет дополнением к S25, S25+ и S25 Ultra.

Таким образом, Samsung, похоже, готовится к запуску iPhone 17 Air от Apple, который должен выйти в сентябре следующего года. Недавние заявления китайского инсайдера Ice Universe дают некоторые подсказки о толщине корпуса новой модели серии Galaxy S25.

По его информации, ожидается, что Galaxy S25 Slim будет иметь толщину около 6,x мм, то есть явно меньше 7 мм, но точные параметры пока неизвестны. Если это действительно так, то Apple сможет предложить один из самых тонких смартфонов на рынке, iPhone 17 Air будет обладать толщиной от 5 до 6 мм. Однако ради этого могут потребоваться серьезные компромиссы, включая уменьшение количества камер до одной, как в модели SE.

Хотя Galaxy S25 Slim, по всей видимости, будет представлен на выставке Unpacked в январе, предполагается, что его выход состоится только в конце года.