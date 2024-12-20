Huawei продемонстрировала рост на уровне 44,3%, чему способствовала популярность новых моделей, таких как Watch GT5 и Watch D2

Ситуация на рынке смарт-часов демонстрирует значительные изменения с приходом 2024 года. Несмотря на давнюю доминирующую позицию Apple в этом сегменте, компания столкнулась с неожиданными вызовами, когда Huawei смогла вырваться вперед. По информации из отчета IDC, с января по сентябрь 2024 года Huawei заняла 16,9% мирового рынка умных часов, отгрузив более 23,6 миллиона устройств, а Apple реализовала 22,5 миллиона, получив 16% мировых продаж.

Известно, что на рынке Китая наблюдается рост интереса к умным часам на уровне 23,3% в год, а в других крупных странах, таких как Индия и США, наблюдается спад продаж. Huawei, в частности, показала значительный рост на уровне 44,3%, чему способствовала популярность новых моделей, включая Watch GT5 и Watch D2. На фоне этого Apple ощутила понижение продаж на 12,8%.

Кроме того, Xiaomi, Samsung и BBK сохраняют свои позиции в топе, занимая третье, четвертое и пятое места соответственно. Интересно, что на внутреннем рынке в Китае Apple еще сохраняет лидерство в сегменте смартфонов, опережая Huawei в продажах по итогам третьего квартала текущего года. Эти данные подчеркивают предпочтение потребителей, а также необходимость компаниям адаптироваться к новым условиям конкуренции, чтобы сохранить свои позиции на рынке.